Несмотря на то, что информация о предстоящем визите украинского президента Владимира Зеленского в Афины тщательно скрывалась, несколько дней назад соответствующая информация была опубликована российскими СМИ. Об этом сообщило греческое издание ieidiseis.gr .

В издании отметили, что планы Зеленского о посещении греческой столицы скрывались ради его безопасности. Несмотря на это, утечка данной информации уже произошла несколько дней назад. По иронии, утекла она именно к тем, кто якобы угрожает жизни Зеленского – к русским, отметили в издании.

Греческий премьер Кириакос Мицотакис пригласил лидеров Западных Балкан и стран региона на неформальный ужин. Там также были председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Совета Шарль Мишель.

Недавно была подтверждена информация о посещении Зеленским Афин для встречи с Мицотакисом. На мероприятии греческая сторона выразила поддержку стремлениям Украины оказаться в НАТО. Декларацию о поддержке стороны подписали на минувших переговорах.