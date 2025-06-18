СМИ: Иран готов к переговорам о прекращении огня

Иран предпринимает первые шаги к поиску дипломатического решения конфликта с Израилем, обратившись к Катару и Оману с просьбой выступить посредниками в переговорах. Согласно информации The Jerusalem Post, Тегеран готов обсуждать деэскалацию, но выдвигает ключевое условие — прекращение Израилем военного давления.

Этот запрос на посредничество в переговорах поступил на фоне продолжающихся взаимных атак: с момента начала израильской операции 13 июня и ответной иранской операции «Правдивое обещание — 3» жертвами с обеих сторон стали десятки человек.

Официальный представитель Ирана при ООН опроверг утверждения Дональда Трампа о запросе на переговоры в Белом доме, подчеркнув, что любые контакты должны проходить через посредников.

При этом, по данным зарубежных СМИ, выбор Катара и Омана не случаен — обе страны поддерживают отношения с Тегераном, оставаясь при этом важными партнерами Запада в регионе. Эксперты отмечают, что такая двусторонняя дипломатия может стать реальным шансом на снижение напряженности, если стороны проявят готовность к компромиссам.

Ранее сообщалось, что видеокамера сняла удар иранской ракеты по Центру биологического оружия в Израиле.