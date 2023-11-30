СМИ: искусственный интеллект может сравняться с человеческим через пять лет

Глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг считает, что общий искусственный интеллект (AGI) сможет выйти на уровень развития человеческого через пять лет. Об этом он заявил на конференции, организованной американской газетой The New York Times.

Таким мнением Хуанг поделился, отвечая на вопрос о развитии AGI.

«Все зависит от того, как вы это определяете. Если мы определяем общий искусственный интеллект как программное обеспечение, ...которое может выполнять задания, то ...я уверен, что в ближайшие пять лет мы увидим ИИ, который сможет выполнять задания подобно человеческому мозгу», – отметил Хуанг.

Также глава корпорации рассказал преодолении зависимости США от импортных чипов. По его мнению, Соединенные Штаты перестанут зависеть от иностранного производства чипов не раньше 10 или 20 лет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) акцентировала внимание на необходимости осторожного применения искусственного интеллекта, включая такие системы как ChatGPT. ВОЗ заявила, что такие меры необходимы для беспечения защиты индивидуальной автономии и общественного здоровья.

Генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ) Дорин Богдан-Мартин в июле подчеркнула, что неконтролируемый прогресс в области ИИ может вызвать социальные потрясения, геополитическую нестабильность и экономическое неравенство.

Общий искусственный интеллект (AGI) представляет собой концепцию искусственного интеллекта, который обладает способностью решения широкого спектра задач, аналогичных или даже превосходящих интеллекту человека. Этот уровень искусственного интеллекта предполагает, что система способна не только к выполнению узких и специализированных задач, но и к обучению, применению знаний в различных контекстах, самообучению, абстрактному мышлению и обобщению.