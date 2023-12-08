СМИ: итальянка попала в реанимацию из-за огромного счета за воду

Пожилую жительницу Италии увезли в реанимацию из-за счета за воду, сообщило телевидение североитальянской области Лигурия. Отмечается, что компания, обслуживающая женщину в Кампороссо, допустила ошибку в расчетах.

На имя 88-летний гражданки пришел счет в размере 15 339 тысяч евро за август по октябрь 2023 года. Компания ошиблась на 15 284 евро – пенсионерке необходимо было заплатить всего 55 евро, так как она израсходовала всего лишь несколько кубометров воды.

По данным телеканала, увидев счет, женщина разволновалась. А после того, как ее банк перевел половину этой суммы на счет компании, пенсионерку хватил удар. Как отметил источник, итальянку госпитализировали в отделение реанимации больницы Сан-Ремо.

Специалисты провели по факту инцидента проверку, в результате которой выяснилось, что ошибка была вызвана «некорректным снятием информации со счетчика воды». Счет был аннулирован, а средства вернули на счет гражданки.

Национальный союз потребителей Италии (Unc) в марте сообщил, что граждане страны начали экономить на продуктах питания из-за увеличения цен.