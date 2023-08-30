СМИ: Макрона и Шольца разозлило равнодушие Путина к западным санкциям

Американский политический аналитик Джексон Хинкл в своем блоге рассказал, что президент Франции и канцлер Германии были поражены тем, что российский лидер во время встречи даже не упомянул санкции, которыми Запад старательно давит на Россию. Сам Хинкл отметил, что Путин не реагирует на ограничения, наложенные западными странами, так как России они никак не повредили, а вот США и ЕС действительно пострадали от них.

В Москве на санкции Америки и Европы, введенные с началом спецоперации, отреагировали спокойно, там западные методы назвали экономической войной, но вызов Россия приняла, так как была готова к такому повороту событий.