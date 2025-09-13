СМИ: мать Кузьминова уехала из России за семь месяцев до предательства сына
RT: мать предателя Кузьминова заранее сбежала из России
Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова, российского перебежчика, убитого в Испании в феврале прошлого года, готовилась к побегу из страны загодя, сообщили знакомые семьи в беседе с телеканалом RT.
По данным телеканала, женщина покинула Россию за семь месяцев до того, как её сын совершил предательство.
По словам собеседницы, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам. «Оказалось, что всё это вранье», — говорится в публикации.
Подруга Кузьминовой рассказала, что женщина сообщила о своём намерении уехать в новогоднюю ночь, при этом предоставив недостоверную информацию. По информации источника, в настоящее время Кузьминова может находиться в Испании, используя вымышленное имя.
«Всем рассказала, что уезжает в лучшую жизнь. Просто предложила мне машину, я у нее ее купила, а потом на этой же машине везла в аэропорт», — заявила собеседница журналистов.