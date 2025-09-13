СМИ: мать Кузьминова уехала из России за семь месяцев до предательства сына

Инна Кузьминова, мать Максима Кузьминова, российского перебежчика, убитого в Испании в феврале прошлого года, готовилась к побегу из страны загодя, сообщили знакомые семьи в беседе с телеканалом RT .

По данным телеканала, женщина покинула Россию за семь месяцев до того, как её сын совершил предательство.

По словам собеседницы, мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам. «Оказалось, что всё это вранье», — говорится в публикации.

Подруга Кузьминовой рассказала, что женщина сообщила о своём намерении уехать в новогоднюю ночь, при этом предоставив недостоверную информацию. По информации источника, в настоящее время Кузьминова может находиться в Испании, используя вымышленное имя.