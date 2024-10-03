Муж Блиновской снизил цену на дом в Истре до 750 млн рублей

Супруг автора «Марафона желаний» Елены Блиновской Алексей решил снизить цену на выставленный на продажу элитный дом в Московской области, передает канал Mash . Сейчас стоимость объекта недвижимости составляет 750 миллионов рублей.

Дом расположен в Истре. Его площадь составляет 1,7 тысячи квадратных метров. В здании шесть спален, бассейн, хамам, спортивный зал, большая терраса, отдельные апартаменты на сто квадратных метров для хозяев и две квартиры для обслуги.

Сам Блиновский в доме почти не бывает. Сейчас там живут его мать и дети.