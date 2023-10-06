СМИ: ослы стали основным транспортным средством в секторе Газа

Ослы играют все более важную роль в секторе Газа, пишет The Washington Post.

15-летняя экономическая блокада Израиля ограничивает поставки грузовиков и топлива в эту палестинскую территорию, поэтомуослиные повозки стали основным транспортным средством.

Ослов используют торговцы и мусорщики, которые перевозят на них отходы на станции переработки.

Но теперь и этих животных сложно достать. И это следствие той же экономической блокады. В Тель-Авиве говорят, что они запретили поставки ослов после сообщений о жестком обращении с животными в Газе. И теперь осел стал очень дорогостоящей покупкой. Цена на одну особь достигает тысячи долларов.