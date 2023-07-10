СМИ: парламент Турции одобрит заявку Швеции на членство в НАТО уже осенью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время передаст парламенту республики на рассмотрение заявку Швеции в НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее… Это исторический день», — сказал Столтенберг по итогам проведенных встреч в Вильнюсе с лидерами Швеции и Турции, его цитирует ТАСС.

В то же время Столтенберг отказался назвать конкретные сроки ратификации заявки Швеции в турецком парламенте, после чего можно уже будет говорить о ее окончательном присоединении к НАТО. Он лишь пояснил, что стороны достигли предварительного согласия в данном вопросе после подписания совместного документа о расширении сотрудничества в борьбе с мировым терроризмом.

«Даты назовет турецкая сторона, все будет зависеть исключительно от местного парламента», — указал глава организации.

Если Столтенберг не в курсе, ну или говорит, что не в курсе, то ему на помощь пришли турецкие СМИ. Как передает телеканал CNN Turk, заявка Швеции на вступлении в НАТО, скорее всего, будет поддержана парламентом Турции уже на осенней сессии.