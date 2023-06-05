Польские военные не верят в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом сообщило РИА Новости .

Обозреватели американской газеты Military Watch Magazine рассказали, что польские генералы усомнились в благополучном для Украины исходе в конфликте с Россией. Военачальники уже не в первый раз высказывают сомнения в том, что ВСУ смогут одержать верх в продолжительном конфликте с Российской Федерацией, хотя политики уверены в обратном.

Пока профессиональные военные скептически смотрят на происходящее между Украиной и Россией, политические деятели продолжают помогать Киеву и посылают своих военнослужащих на территорию Украины, чтобы совместными силами противостоять России.