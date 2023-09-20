СМИ: при обстрелах в Нагорном Карабахе погибли около 200 человек

Армянское госагентство «Armenpress» привело неутешительные данные по статистике погибших в ходе недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

По состоянию на поздний вечер среды, 20 сентября, от обстрелов с азербайджанской стороны жертвами стали не менее 200 человек, сообщает медиа. Среди погибших подтверждена гибель 10 мирных жителей, среди которых пятеро детей. Остальные военнослужащие армии непризнанной республики.

«По состоянию на 21.30 (20.30 мск) в результате военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха погибли не менее 200 человек, более 400 ранены», - передает госагентство, ссылаясь на омбудсмена Карабаха.

Пострадавшими являются более 40 мирных жителей, из которых 13 детей, добавили журналисты.

Напомним, во вторник рано утром, 19 сентября, Минобороны Азербайджана анонсировало проведение в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера». Там подчеркнули, что единственными целями является пресечения провокаций армянских военных и восстановление конституционного строя в стране.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта в Нагорном Карабахе 19 сентября были ранены 12 детей и более 200 взрослых. Также стало известно, что российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха более 1,8 тысячи мирных жителей с детьми.