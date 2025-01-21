СМИ раскрыли стоимость самой дорогой шубы в России

Шуба из соболя, цена которой составила рекордные 34 млн руб., была признана самой дорогой меховой покупкой в России в 2024 году, сообщили «Известия».

Вторым по стоимости изделием стала шуба из норки, проданная за 18 млн руб. Более бюджетные варианты — из нутрии и енота, стоили почти 2 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно. Шубы из кролика и зайца продавались за 1,5 млн руб., а изделия из песца или лисицы оценивались в 1,7 млн руб.

По информации источника, средний уровень покупок меховых изделий в России в прошлом году составил 82,4 тыс. руб. Несмотря на это, продажи меховых изделий в 2024 году снизились на 7% по сравнению с 2023 годом. В денежном выражении общие продажи достигли почти 33 млрд руб., что на 7% выше, чем в прошлом году.

Интересно, что наибольший рост спроса наблюдается на шубы из кролика и зайца, которые увеличились на 29%. Второе и третье места занимают верхняя одежда из песца и лисицы (21%) и шубы из енота (15%) соответственно.

В то же время россияне все активнее переходят с натуральных шуб на искусственные. Продажи изделий из экоматериалов выросли на 12% по сравнению с 2022 годом, что свидетельствует о растущем интересе к более этичным и экологичным альтернативам. Запрос на натуральные меховые изделия увеличился на 3% за год, при этом овчина стала самой популярной среди них — ее доля составила 61%.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ в Москве нашли машиноместо стоимостью 15 млн руб.