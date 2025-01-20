В Москве нашли машиноместо стоимостью в трехкомнатную квартиру

На ВДНХ в Москве найдено машиноместо, стоимость которого сопоставима с ценой трехкомнатной квартиры — 15 млн руб. Квадратура составляет 36 кв. м, которые покупатель получит для своего автомобиля. Об этом сообщил телеграм-канал «Кабинет инвестора».

За такую сумму в столице можно приобрести жилье площадью примерно 52 кв. м. Москва занимает одну из ведущих позиций по ценам на недвижимость в России. Высокая востребованность квартир, особенно в центральных районах, способствует постоянному росту цен.

В условиях нехватки жилой площади многие жители столицы начинают искать альтернативные инвестиционные варианты, включая покупку парковочных мест.

Машиноместа становятся привлекательным вложением средств. С учетом усугубляющейся проблемы с парковкой в городе наличие собственного места может существенно облегчить жизнь москвичей.

Цена в 15 млн руб. за машиноместо на ВДНХ обусловлена прежде всего удачным расположением. Близость к культурным и развлекательным центрам делает эту локацию особенно востребованной, а растущее количество автомобилей увеличивает спрос на парковочные места, что значительно превышает их предложение.

Ранее сообщалось, что в машине Гоши Куценко было обнаружено тело изрезанной женщины.