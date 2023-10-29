СМИ узнали о «кровавом тупике», в который Путин загнал ВСУ

Российский президент Владимир Путин, по сути, загнал Вооруженные силы Украины в «кровавый тупик». Как пишет издание 19FortyFive, виной тому обширная и безупречная оборона Армии России.

Напомним, наступление ВСУ началось 4 июня, однако существенных продвижения на фронтах в зоне СВО оно не принесло. На это ранее указал Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление попросту провалилось.

«Конфликт на Украине все больше похож на кровавый тупик. Украинские военные должны найти способ прорвать обширную российскую оборону и добиться оперативного прорыва», — говорится в материале издания.

Там отмечает издание, такими своими действиями Кремль фактически ставит Украину очевидным перед выбором - продолжать бесцельно наступать, теряя технику и личный сосав ВСУ или сесть за стол переговоров.