СМИ рассказали о состоянии макаронной фабрики в Шебекино после обстрелов

Практически не получила повреждения макаронная фабрика в Шебекино после украинских обстрелов, пишет РИА Новости в среду, 5 июля.

По данным издания, вновь свою работу шебекинская фабрика начала уже с 3 июля, и первые линии выпускают за час одну тонну макарон. Когда восстановительные работы закончатся, предприятие сможет начать свою работу в прежнем режиме.

Как стало известно, из-за обстрелов со стороны Украины в фабрике были выбиты стекла, есть попадания на территории. На данный момент ведется ремонт, вставляются окна, заделывают дыры в стенах. Вполне вероятно, что эти работы продлятся до двух недель.