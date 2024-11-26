СМИ: режим прекращения огня между Ливаном и Израилем могут объявить в течение 36 часов

В течение ближайших 36 часов Ливан и Израиль могут объявить режим прекращения огня между вооруженными формированиями двух стран, пишет в соцсетях со ссылкой на источник в парламенте ливанское издание «Ан-Нахар».

Отмечается, что Израиль согласился пойти на прекращение огня. Контроль за установленным режимом, если он будет объявлен, будет возложен на некую международную организацию во главе с США.

Ранее о том, что Израиль предварительно дал согласие на предложенное соглашение с «Хезболлой» по прекращению огня в Ливане, передавал, ссылаясь на источники из Израиля, США и Ливане, израильский портал Ynet. Проект соглашения включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские силы должны будут покинуть южные районы Ливана.

Тем не менее на сегодняшний день в Ливане все без изменений. Так, в ночь на вторник, 26 ноября, Израиль вновь атаковал южные кварталы Бейрута. Ракеты угодили в жилой массив, сообщают ливанские паблики.