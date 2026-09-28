«Большая учительская неделя» стартовала в России 28 сентября

Образование

Фото: [предоставлено организаторами]

«Большая учительская неделя» стартовала в России. В 2026 году она будет проходить с 28 сентября по 5 октября, сообщает Министерство просвещения России.

Проект приурочен ко Дню учителя, Дню среднего профессионального образования и Дню воспитателя.

В рамках проекта в общественных местах, на видеоэкранах в общественном транспорте, на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты, в социальных, образовательных и медицинских учреждениях будут размещены соответствующие информационные материалы. Все это позволит провести «Большую учительскую неделю», обеспечив широкую информированность общества.

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