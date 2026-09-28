Подмосковные борцы завоевали награды на всероссийских соревнованиях на призы В. Н. Трифонова

Представители Московской области завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях «На призы ЗТР В. Н. Трифонова» по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, которые прошли с 24 по 26 сентября в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали завоевали Аюка Убушаев (весовая категория до 42 кг, Воскресенск, СШОР по единоборствам), Мухаммад Салиев (до 45 кг, Люберцы), Тамирлан Гетигежев (до 71 кг, Химки, СШОР по единоборствам) и Арсен Кудаев (до 80 кг, Воскресенск, СШОР по единоборствам).

Всероссийские соревнования «На призы ЗТР В. Н. Трифонова» по греко-римской борьбе проводятся ежегодно и являются одним из ключевых юношеских турниров страны. В 2026 году в соревнованиях приняли участие 289 спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации.

Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.