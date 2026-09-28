Баскетболистки Московской области стали призерами на II Спартакиаде народов России

Представительницы Московской области завоевали серебряные медали на II Спартакиаде народов России по баскетболу среди женских команд, которая прошла с 21 по 27 сентября в Екатеринбурге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном матче подмосковная команда уступила сборной Свердловской области со счетом 60:78 (12:20, 24:16, 17:25, 7:17). Самыми результативными игроками в составе коллектива из Московской области стали Севара Нуритдинова (24 очка), Софья Люлина (12 очков) и Дарья Перова (10 очков).

По итогам турнира две баскетболистки Московской области вошли в символическую пятерку Спартакиады — Севара Нуритдинова и Софья Люлина. MVP турнира стала Мария Клюдникова. Состав сборной региона был сформирован из воспитанниц подмосковного клуба «Спарта энд К» (Видное) Севары Нуритдиновой, Софьи Люлиной, Сабрины Довнарь-Запольской, Екатерины Ворониной, Маргариты Кузякиной, Полины Федоровой, Ксении Шопот, Алины Безбородовой, Екатерины Ляшенко, Карины Комаровой, Полины Селезневой и Дарьи Перовой. Спортсмены тренируются под наставничеством главного тренера Сергей Данилина.

Бронзовые медали завоевала сборная Москвы, обыгравшая в матче за третье место команду Омской области.

II Спартакиада народов России проводилась при поддержке Российского Спортивного Фонда. В женском баскетбольном турнире приняли участие сильнейшие сборные регионов страны.

Соревнования по баскетболу среди женских команд в рамках Спартакиады прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.