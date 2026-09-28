«Крайняя мера»: сможет ли Оксана Самойлова лишить родительских прав Джигана

Оксана Самойлова заявила, что хочет добиваться единоличной опеки над четырьмя детьми от Джигана. О своем решении блогер рассказала в интервью Ксении Собчак. По ее словам, решение связано с ситуациями, которые происходили в семье в последние годы. При этом Самойлова подчеркнула, что не хотела бы лишать детей общения с отцом, но считает необходимым обеспечить их безопасность. Юрист Елена Рудакова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сможет ли Самойлова ограничить в родительских правах бывшего супруга.

По ее словам, Оксана Самойлова имеет право подать на лишение отца родительских прав, а не только на ограничение его в родительских правах.

«Жестокое обращение с детьми, к которым относится физическое или психическое насилие, а также хронический алкоголизм или наркомания относятся к основаниям для лишения родительских прав, которые закреплены в статье 69 Семейного кодекса РФ. Однако эти основания требует подтверждения медицинскими документами», — сказала она.

Эксперт отметила, что совершение умышленного преступления против жизни или здоровья самого ребенка, другого родителя другого члена семьи также являются основаниями для лишения родительских прав.

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«В данном случае главное — наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора суда или постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию», — сообщила Рудакова.

Специалист подчеркнула, что лишение родительских прав — это крайняя мера. Суд применяет ее только при наличии виновного поведения родителя и в ситуации, когда защитить права и интересы ребенка иным способом невозможно.

После развода с Оксаной Самойловой моральное состояние рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) ухудшилось, и он попал в рехаб после стрельбы у себя в доме, пишет телеграм-канал Mash. В ночь с 3 на 4 июля 41-летний музыкант схватил оружие и начал стрелять в прислугу у себя дома в коттеджном поселке «Шато Соверен». По данным телеграм-канала, артист держал персонал в заложниках около десяти часов. Самойлова подтвердила инцидент. В приступе Джиган решил, что все вокруг — враги, которые хотят его убить, поэтому нужно действовать первым. Дети рэпера прятались по шкафам и информировали мать о происходящем, уточняет Mash. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала интернет-изданию «Подмоскочье сегодня», что могло стать причиной неадекватного поведения артиста, и как это событие может повлиять на психику его детей.