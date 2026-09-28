Карта запуска на сайте: отопительный сезон в Городском округе Пушкинский стартует 1 октября

В Народную программу партии «Единая Россия» жители Городского округа Пушкинский направили более 27 тысяч предложений по улучшению жизни. Наказы касались благоустройства, ЖКХ, здравоохранения, дорог и транспорта. Обращения поступали через официальный сайт, общественную приемную, по телефону «горячей линии» и при личных встречах.

В понедельник 28 сентября, эти инициативы рассмотрели на еженедельном совещании глав округов, которое провел губернатор Московской области Андрей Воробьев. За каждым предложением горожан стояла конкретная задача, решение которой должно повысить комфорт и качество жизни.



На заседании особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону. С 15 сентября в округе проходят пробные топки, из 127 источников тепла практически все прошли необходимые проверки. Тепло планируют подать с 1 октября: вначале — в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Отслеживать запуск отопления в конкретном доме можно на «Карте коммунальных услуг МКД».