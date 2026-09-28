В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке вечером
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в понедельник, 28 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах Московской области: Лобне, Пушкино, Мытищах, Королеве, Химках, а также на Ленинградском, Дмитровском, Рублево-Успенском, Ильинском, Волоколамском, Пятницком, Можайском, Минском, Варшавском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Горьковском, Фряновском шоссе, на М-4 «Дон» и А-107 в районе Подольска.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и не совершать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.