СМИ: KitKat вернулся в Россию

Новую партию вафельно-шоколадных батончиков уже заметили в магазинах Familia и «Бристоль». Об этом сообщил телеграм-канал «Москва сегодня».

Одни пользователи Сети искренне обрадовались возвращению любимого лакомства на российские прилавки. Другие же не сомневались, что это рано или поздно произойдет. А третьи и вовсе не заметили пропажи шоколада.

А он исчез из магазинов после начала специальной военной операции. Время от времени ходили слухи о возобновлении производства в России, но швейцарская корпорация Nestle опровергла эту информацию.

Ранее компания решила сохранить права на бренды «Нескафе» в России, подав заявки в Роспатент. Это позволит избежать принудительного аннулирования товарных знаков.