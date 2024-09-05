Nestle решила сохранить права на бренды «Нескафе» в России

Швейцарская компания Nestle приняла решение сохранить права на торговые марки «Нескафе» в России и вновь начала подавать соответствующие заявки в Роспатент, сообщило издание RB.RU.

Специалисты полагают, что таким образом компания стремится избежать принудительного аннулирования своих товарных знаков, ведь по закону их регистрацию можно досрочно прекратить по требованию заинтересованных лиц, если они не используются в течение трех лет. Повторная подача заявок позволяет «обнулить» этот срок.

В 2024 году компании, покинувшие российский рынок, действительно активно подают подобные заявки в Роспатент.

Например, южнокорейский автопроизводитель Hyundai подал не менее 17 заявок на регистрацию, а IKEA уже продлила срок действия своих товарных знаков до 2033 года.

В марте 2022 года Nestle объявила о прекращении производства и продажи товаров под брендами KitKat и Nesquik в России.

Также компания заявила о прекращении инвестиций в местный рынок, однако по итогам 2023 года она вошла в десятку крупнейших иностранных компаний в России с выручкой в 210 млрд руб.

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