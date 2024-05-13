СМИ сообщают о задержании главы управления кадров Минобороны России генерала Кузнецова

Руководитель главного управления кадров российского Министерства обороны Юрий Кузнецов задержан правоохранителями, передает «Рыбарь» и еще ряд Телеграм-каналов и СМИ.

Как приводится в публикации, в отношении высокопоставленного военного чиновника были проведены следственные действия. По данным Телеграм-канала, задержание Кузнецова быть связано с «чистками» с Минобороны после увольнения с должности Сергея Шойгу.

«Насколько нам известно, под внимание следствия попала деятельность Кузнецова как раз-таки на посту главы службы защиты гостайны, а не его кадровые дела», — сказано в сообщении.

Какие именно эпизоды инкриминируются Кузнецову не сообщается. Официальной информации по поводу задержания начальника главного управления кадров Минобороны пока не появлялось.

Напомним, во вторник, 23 апреля, стало известно об аресте замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. По этому же делу были арестованы другие фигуранты — бизнесмены Сергей Бородин и Александр Фомин. По версии следствия, взятку Иванов получил в виде предоставления услуг, которые оцениваются в более 1 миллиард рублей. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу отстранил Иванова от исполнения обязанностей. Сам замглавы ведомства свою вину не признает.

Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога.