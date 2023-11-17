СМИ сообщили о массовом выезде украинских беженцев из Польши

Те, кто въехал из Украины в Польшу, либо переселяются на запад, либо возвращаются на свою территорию.

Свой взгляд на проблему беженцев, которые находятся на польской территории, изложил информационный портал INTERIA Biznes. Он привел цифры. Из 17 миллионов беженцев, которые за все время конфликта въехали в Польшу, 15 миллионов уже вернулись по домам. Местом самого массового проживания украинцев стала Германия.

«Украинские беженцы покидают Польшу. Они едут на запад, либо возвращаются к себе домой», - сообщило издание.

В ФРГ сейчас находится 4,2 миллиона беженцев с Украины, при этом 1,1 миллион из них живут в ФРГ. В Польше их меньше, порядка 960 тысяч.