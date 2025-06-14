СМИ сообщили о первой погибшей от атак Ирана по Израилю

Десятки ракет выпущены Ираном в сторону Израиля за прошедший час, некоторые перехвачены, спасатели работают в местах возможного падения ракет, заявили в ЦАХАЛ.

В последнее время в Израиле произошло уже третье за день нападение на города со стороны Ирана. В частности, под ударом оказались Эйлат, Тель-Авив и другие населенные пункты. Продолжается запуск ракет, одна за другой. Система противовоздушной обороны «Железный купол», которая считается одной из лучших, не может эффективно выполнять свои функции.

«В течение последнего часа по Израилю было выпущено несколько десятков ракет. В нескольких районах страны есть сообщения о падениях ракет. В этих районах работают спасатели», — проинформировали в командовании ЦАХАЛ.

По информации, предоставленной изданием Yediotnews, женщина, которая пострадала в результате предыдущего нападения на Тель-Авив, скончалась. Это первый летальный исход в Израиле.