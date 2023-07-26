СМИ сообщили, сможет ли американец Рид восстановиться после ранения на Украине

Стало известно, сможет ли американец Тревор Рид полностью выздороветь после ранения, которое он получил на Украине. Об этом пишет CNN в среду, 26 июля.

По данным издания, ожидается, что Рид пройдет курс лечения и сможет полностью восстановиться. Он получил ранение на Украине во время боевых действий не меньше двух недель назад. Рид быстро поправляется и уже надеется, что скоро сможет вернуться домой.

Американский военный на данный момент лечится в военном госпитале США, который располагается в Германии.