СМИ сообщили, сможет ли американец Рид восстановиться после ранения на Украине
Фото: [©РИА Новости]
Стало известно, сможет ли американец Тревор Рид полностью выздороветь после ранения, которое он получил на Украине. Об этом пишет CNN в среду, 26 июля.
По данным издания, ожидается, что Рид пройдет курс лечения и сможет полностью восстановиться. Он получил ранение на Украине во время боевых действий не меньше двух недель назад. Рид быстро поправляется и уже надеется, что скоро сможет вернуться домой.
Американский военный на данный момент лечится в военном госпитале США, который располагается в Германии.