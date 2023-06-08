СМИ сообщили об открытии в России второго воздушного коридора на юг

В России может быть открыт второй воздушный коридор на юг. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои собственные источники вечером четверга, 8 июня.

По данным СМИ, такой коридор может быть открыт уже на днях, с 12 июня. Он будет касаться рейсов на российский юг и, тем самым, позволит сократить время в пути.

Напомним, что первый коридор, открытый в августе прошлого года, пропускал не больше 15 рейсов за 60 минут. Информация по открытию второго коридора, уточняет СМИ, уже была доведена до авиакомпаний.