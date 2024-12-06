СМИ: Суд в Париже впервые допросил Дурова после предъявления обвинений

Российского предпринимателя и создателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова допросил парижский суд. Как сообщает Europe1, ссылаясь на источники, это произошло впервые после предъявления россиянину обвинений.

В конце августа 2024 года Дуров был задержан правоохранительными органами Парижа. Ему предъявили обвинения в соучастии в незаконной деятельности, отказе в предоставлении информации и отмывании денег. Однако вскоре он был отпущен под судебный надзор.

«Дуров был впервые допрошен парижским судьей в рамках расследования о возможной причастности Telegram к преступным действиям», — уточняется в сообщении.

В судебном процессе, связанном с мессенджером, компанию основателя представляли два адвоката. Павел Дуров выразил уверенность в справедливости французского правосудия, но отказался комментировать детали дела и обвинения.

Ранее стало известно, что Павел Дуров впервые высказался после своего задержания в аэропорту Парижа.