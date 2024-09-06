Дуров сделал первое заявление после своего задержания в аэропорту Парижа

Российский предприниматель и сооснователь Telegram Павел Дуров опубликовал в своем мессенджере первый комментарий, касаемо его задержания полицейскими в столице Франции Париже.

Среди прочего, Дуров назвал появившиеся к нему вопросы у французского правосудия более чем «удивительными», отметив, что помощь уже давно и неоднократно помогал Парижу в борьбе с терроризмом в стране.

Напомним, Дуров, который также является гражданином Франции и ОАЭ, был арестован в парижском аэропорту. Его обвинили в отказе от сотрудничества с французскими властями. 28 августа Дуров покинул зал суда при ряде обязанностей, выдвинутых ему со стороны следствия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что получение гражданства страны Дуровым является оправданным.