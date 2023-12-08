СМИ: торговый центр в Екатеринбурге поднял цену за ночной паркинг до 80 тысяч рублей

В одном из торговых центров Екатеринбурга цена за паркинг ночью выросла до 80 тысяч рублей, сообщает информационной портал E1.ru . По данным источника, речь идет о ТЦ «Академический». Отмечается, что такое решение администрация комплекса приняла из-за морозов.

«Теперь, чтобы оставить автомобиль на теплой подземной парковке, придется заплатить 10 тысяч рублей за один час. Повышение касается только периода с 12 часов ночи до восьми утра», – говорится в публикации.

Условия для посетителей кинотеатра и фудкортов остаются прежними – парковочное место стоит 50 рублей в час.

Ранее синоптики сообщили, что в течение недели в Свердловской области ожидают морозы до -40 градусов по Цельсию. Специалисты отмечали, что эти показатели – на 20 градусов ниже нормы.

По информации главы Екатеринбурга Алексея Орлова, за последние сутки в уральской столице выпала половина нормы осадков за месяц. Он отметил, что на прошедших выходных сотрудники муниципальных служб вывезли из города больше 11 тысяч снега. Более 490 тысяч реагентов были использованы для обработки дорог.