СМИ: у здания Верховного суда Бразилии прогремели два взрыва, погиб человек

В столице Бразилии городе Бразилиа только что прогремели два мощных взрыва. Как передает портал G1, все произошло на площади трех властей между зданиями палаты депутатов и верховного суда.

Согласно предварительно полученным данным, в результате взрыва погиб один человек. Район, в котором был взрыв, сейчас полностью изолирован.

«Два взрыва произошли вечером в среду с интервалом в 20 секунд перед Федеральным верховным судом в Бразилиа. На месте находятся пожарные и военные, специализирующиеся на взрывчатых веществах. Пожарные сообщили, что один человек погиб», — говорится в материале на сайте G1.

Сейчас на месте работают полицейские и столичные экстренные службы. Информация по пострадавшим и причинам взрывов уточняется.