СМИ: Украинский депутат взорвал гранаты на заседании из-за обиды на чиновника

Появились подробности инцидента в Закарпатье, где депутат взорвал несколько гранат прямо в здании во время заседания.

По предварительной информации, депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Сергей Батрин бросил боевые снаряды в коллег. В результате его действий пострадали 26 человек: шесть из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на украинские источники, Батрин мог пойти на нападение из зависти коллегам. Оказалось, что за несколько дней до инцидента он жаловался на главу села Кушница. Он раскритиковал его за нерешенную проблему с водоснабжением в поселении. Последней каплей Батрина стало то, что чиновнику выписали премию и повысили зарплату.

Пока неизвестно, было ли это единственным мотивом Батрина. В деталях и обстоятельствах происшествия будет разбираться милиция.

Примечательно, что депутат состоит в партии «Слуга народа», в которой состоит Владимир Зеленский.