СМИ узнали, сколько будут получать бойцы КНДР за участие в СВО на стороне России

Военнослужащие армии Северной Кореи, что якобы уже не первую неделю находятся на территории Курской области России, будут получать за участие в боевых действиях против Украины порядка 2000 долларов в месяц, пишет со ссылкой на южнокорейскую разведку The Korea Herald.

Помимо этого, Пхеньяну для частичного покрытия своего миллионного дефицита производства «обещано» не менее 700 тыс. тонн риса. А также некие передовые космические технологии, чтобы запустить в космос современный разведывательный спутник.

«Эксперты полагают, что самая приятная часть сделки, которую может получить Северная Корея, — это возможность заставить Россию сражаться на ее стороне в случае возникновения непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове», — пишет газета.

Помимо этого, как приводится в материале издания, Москва якобы намерена использовать растущее как на дрожжах военное сотрудничество с Северной Кореей как «разменную монету» на возможных в будущем переговорах с США.

Ранее СНБО Украины сообщило, что ВСУ впервые нанесл и удар по корейским военным в Курской области.