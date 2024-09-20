СМИ: В Болгарии отклонили законопроект об иноагентах

В стране отклонили законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на местное издание.

Комитет парламента Болгарии по культуре и СМИ в первом чтении отклонил законопроект об иностранных агентах, предложенный партией «Возрождение».

Данный законопроект предусматривал создание реестра иностранных агентов, в который были бы обязаны зарегистрироваться все физические и юридические лица, включая политиков, партии и СМИ, если их деятельность финансируется из-за рубежа.

Это уже третья попытка партии «Возрождение» добиться принятия соответствующего закона в Болгарии. В этот раз за него проголосовали два депутата против шестерых, которые оказались против.

Ранее газета «Собеседник»* отказалась от выпуска печатных изданий после признания иноагентом.

*признана в России иностранным агентом.