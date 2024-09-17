«Собеседник» отказался от выпуска печатных изданий после признания иноагентом

Газету «Собеседник»* перестанут печатать после того, как ее юрлицо было признано иностранным агентом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на специального корреспондента издания Елену Мильчановску.

Уточняется, что был остановлен выпуск всех печатных изданий издательского дома «Собеседник». Речь о газетах «Собеседник», «Желтая газета. Зажигай!», «Собеседник+. Спецвыпуск. Люди, на которых держится мир» и других. Кроме того, будет поставлена на паузу работа всех сайтов и социальных сетей, в том числе попавших под блокировку, «как минимум на два-три месяца». Мильчановска также сообщила о том, что редакция попытается оспорить зачисление юридического лица в реестр иностранных агентов.

Ранее сообщалось о том, что 13 сентября по решению Минюста газета «Собеседник» была внесена в список иноагентов. В частности, ей инкриминировали распространение ненастоящих сведений касательно деятельности властей России, а также тиражирование другой информации, не соответствующей действительности.

*признана в России иностранным агентом.