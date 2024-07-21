СМИ: в детском саду ХМАО малышей заставляют спать на заплесневелых матрасах

Неприятный случай попустительства в отношение маленьких воспитанников был выявлен в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в детском саду №2 «Рябинка». В данном дошкольном учреждении, как пишет со ссылкой на свой источник Gorod3466.ru, воспитатели кладут детей спать на матрасы с плесенью.

Также о происходящем стало известно со слов работника компании по химчистке «Эвкалипт», прикрепленной к данному детсаду. По словам мужчины, сам по себе случай довольно вопиющий, ибо плесень может сказаться на детском здоровье.

«На детских кроватках обнаружена плесень на матрасах. Это серьёзная проблема, которая может негативно сказаться на здоровье детей», — сказал сотрудник компании.

Собеседник журналистов напомнил, что плесень может стать причиной проявления у детей аллергических реакций. А появившиеся в последствии респираторные проблемы катализируют врожденные хронические заболевания.

«Появляется плесень очень легко — дети приносят грязь с улицы в помещение, где плохо выстроен температурный режим, а это создает благоприятную среду для грибка», — заключил специалист.

Ряд местных СМИ уже направили в Роспотребнадзор ХМАО запрос просьбой проверить происходящее в детсаде №2 «Рябинка», однако ответ от ведомства пока не получен.