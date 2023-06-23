СМИ: в июле украинцы могут начать массово покидать Чехию

В июле беженцы из Украины могут начать массово покидать Чехию из-за потери крыши над головой. Об этом сообщает чешское издание Seznam Spravy .

Предполагается, что подобное может произойти в связи c новыми правилами оплаты жилья для беженцев, которые вступят в силу со следующего месяца. По заявлению экспертов, из-за нововведений в стране может наблюдаться отток граждан Украины в Прагу, а также их массовое возвращение в родную страну.

Согласно новым правилам, с июля гражданам Чехии перестанут выплачивать деньги за беженцев, которых они принимают. Кроме того, жителям республики придется проходить регистрацию в реестре, а также проживать с украинцами в одном доме. Только в этом случае им будет выплачена полная сумма пособия. Без данного требования беженцам придется самостоятельно оплачивать аренду жилья.