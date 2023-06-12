СМИ: в Новой Москве обнаружили зарезанным депутата из ХМАО Колодича

Тело 58-летнего мужчины со следами ножевых ранений нашли в подвале частного дома в поселке Сосенское в Новой Москве, проинформировали в столичном главке СК РФ.

По факту произошедшего следствие уже возбудило уголовное производство. В ходе расследования выяснилось, что убитый депутат Ханты-Мансийского АО Александр Колодич, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, между депутатом и помощником по дому произошла внезапная ссора. В ходе драки последний взял нож и нанес Колодичу серию ударов. Мужчина скончался на месте.

«Сейчас 36-летний мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)», - сообщили в управлении СК РФ по Москве.

Ранее сообщалось, что ночью в Орехово-Зуево под Москвой сгорел частный дом. Во время тушения спасатели обнаружили тела двух пожилых женщин и двоих шестилетних детей.