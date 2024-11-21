СМИ: в офис и на склады Zenden пришли с обысками

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Министерство внутренних дел (МВД) России проводят следственные действия в московском офисе российской известной обувной компании Zenden. Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что обыски также проходят на складах, связанных с владельцем компании Андреем Павловым*.

По информации РБК, следственные действия в отношении владельца компании проводились в микрорайоне Белые Столбы подмосковного Домодедово и в московском офисе Zenden, расположенном на Щукинской улице.

Кроме того, по информации издания, управление Следственного комитета РФ по столичному региону возбудило уголовное дело по с. 2 ст. 171.1 УК РФ, которая устанавливает ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт товаров без обязательной маркировки.

С 2020 года продажа обуви без маркировки в России запрещена. Постановление Правительства РФ о правилах маркировки обязывает маркировать обувные товары средствами идентификации, а участников оборота отчитываться в систему мониторинга обо всех операциях с маркированной обувью.

Маркировка обуви поможет отследить полный цикл движения товаров от производителя до покупателя и не пропустить контрафакт на рынок.

Ранее стало известно, что экс-муж основательницы Wildberries Татьяны Ким заявил о ее желании стать президентом России в 2030 году.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.