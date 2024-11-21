Основательница Wildberries Татьяна Ким планировала баллотироваться на пост президента России в 2030 году, сообщил ее бывший супруг Владислав Бакальчук.

«Помню, зимой Татьяна загорелась идеей стать президентом России в 2030 году. Я улыбнулся и ответил, что пока нужно сосредоточиться на текущих задачах», — написал Бакальчук.

Бакальчук также поделился, что Леван Мирзоян манипулировал Татьяной, уводя ее от семьи и обещая поддержку, если она вернется к идее президентства. Керимов, в свою очередь, поручил ему «заморочить» Татьяну с целью разрушить Wildberries и вывести средства из компании.

Леван применял различные методы, включая угрозы захвата Wildberries, подарки, цветы и лесть. На протяжении своей «карьеры» он оставил за собой лишь разрушенные компании и уничтоженные судьбы.

Ярким примером служит сценарий с обанкротившимся банком «БТА-Казань», акционеры которого потеряли свои деньги, а один из владельцев погиб при загадочных обстоятельствах, заключил Бакальчук.

Ранее сообщалось, что Wildberries может стать владельцем склада IKEA в Подмосковье.