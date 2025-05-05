В состав нового правительства ФРГ войдет Натали Павлик, которая родилась в Тюменской области. Она представляет Социал-демократическую партию Германии. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, которая появилась на сайте СДПГ. Судя по ней, новым государственным министром и уполномоченным федерального правительства по вопросам миграции, беженцев и интеграции, будет назначена Натали Павлик. Она является уроженкой РФ. Павлик выехала в Германию вместе с семьей по программе репатриации еще в 1999 году из Тюменской области.

В ФРГ она сумела сделать политическую карьеру и стала депутатом бундестага по избирательному округу Веттерау I, федеральная земля Гессен. Это произошло в 2021 году. Теперь же ей предстоит войти в состав федерального правительства.

Ранее сообщалось, что в ФРГ призвали не забывать о ведущей роли СССР в победе над нацистской Германией. С таким предложением выступила Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Она также заявила о том, что рекомендации немецкого МИД по празднованию победы наносят существенный ущерб имиджу страны на международной арене.