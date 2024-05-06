СМИ: в России за преступление задержали американского военного

В России по подозрению в совершении преступления был задержан американский военный. Как сообщает NBC, в нашу страну мужчина прибыл по собственному желанию из Южной Кореи.

Ссылаясь на информацию от трех неназванных американских чиновников СМИ сообщает о том, что военнослужащий был задержан в прошедшие выходные дни. Предположительно, он подозревается в воровстве. В азиатской стране гражданин США проходил службу и был в составе американского контингента. Информация о том, что могло толкнуть военного на преступление, не приводится.

Ранее мы писали о том, кто по мнению политолога Павлива станет следующим президентом Украины. Эксперт считает, что представители Вашингтона не только начали искать замену Зеленскому, но уже даже определились с одним из кандидатов, представляющим силовой блок Незалежной. Сделал он и свой прогноз о том, когда можно ждать кадровые перестановки.