СМИ: ВС РФ только что атаковали Киев пятью «Искандерами», досталось Конотопу и Сумам

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Фото: [УНИАН]

Украинские паблики в настоящий момент переполнены сообщениями о прилетах в пригороде Киева. Отмечается, что, по предварительным данным, удар был нанесен российскими войсками из ракетного комплекса «Искандер-М».Местные ТГ-каналы передают, что на в Киеве прямо сейчас слышны мощные взрывы.

«Нам сообщают из Киева, что ПВО полностью проспало прилёты. По городу прилетело около 5 ракет. Взрывы раздались где-то в центре. После них была сильная ударная волна», — приводится в публикациях.

Также сообщается о взрывах в Конотопе, Киевской области, Сумах и Белой Церкви.

Атаку на Киев подтвердил и мэр Виталий Кличко. По его словам,в настоящее время в столице Украины активно работает ПВО.

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