СМИ: ВС РФ только что атаковали Киев пятью «Искандерами», досталось Конотопу и Сумам

Украинские паблики в настоящий момент переполнены сообщениями о прилетах в пригороде Киева. Отмечается, что, по предварительным данным, удар был нанесен российскими войсками из ракетного комплекса «Искандер-М».Местные ТГ-каналы передают, что на в Киеве прямо сейчас слышны мощные взрывы.