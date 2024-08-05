СМИ: ВС РФ только что атаковали Киев пятью «Искандерами», досталось Конотопу и Сумам
Фото: [УНИАН]
Украинские паблики в настоящий момент переполнены сообщениями о прилетах в пригороде Киева. Отмечается, что, по предварительным данным, удар был нанесен российскими войсками из ракетного комплекса «Искандер-М».Местные ТГ-каналы передают, что на в Киеве прямо сейчас слышны мощные взрывы.
«Нам сообщают из Киева, что ПВО полностью проспало прилёты. По городу прилетело около 5 ракет. Взрывы раздались где-то в центре. После них была сильная ударная волна», — приводится в публикациях.
Также сообщается о взрывах в Конотопе, Киевской области, Сумах и Белой Церкви.
Атаку на Киев подтвердил и мэр Виталий Кличко. По его словам,в настоящее время в столице Украины активно работает ПВО.