СМИ выяснили личность безбилетного россиянина, вызвавшего недоумение у ФБР

Россиянин Сергей Очигава, который накануне прилетел в аэропорт Лос-Анджелеса без паспорта, билета и визы, был владельцем упраздненной в России фирмы, а также экономистом, сообщают РИА Новости .

В Едином государственном реестре юридической лиц (ЕГРЮЛ) есть информация о Сергее Владимировиче Очигаве. Ранее он являлся одним из учредителей ООО «Возрождение М», юридический адрес которого значился в Калужской области. Предприятие было зарегистрировано в 2021 году. В апреле 2022 года оно было упразднено.

Также, отмечают РИА Новости, в открытых источниках есть информация о том, что Очигава защитил в 2003 году кандидатскую диссертацию на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий». Мужчина окончил РЭУ им. Плеханова.

4 ноября 2023 года мужчину, прилетевшего без документов из Копенгагена, задержали на пункте паспортного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса, когда его не удалось обнаружить ни в одном из пассажирских списков. Он не смог объяснить сотрудникам таможенной службы и Федерального бюро расследований (ФБР), как такое могло произойти.

В документе специального агента ФБР говорится, что, со слов мужчины, он не спал три дня. Он также рассказал, что не понимал, что произошло. Позже появилась информация, что у мужчины обнаружили паспорт России и Израиля.