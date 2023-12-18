СМИ выяснили возможную причину подрыва сельсовета в Закарпатье

По данным издания, накануне Батрин и другие присутствующие протестовали против назначения премии. Они настаивали, что на сэкономленные деньги нужно купить беспилотники и приборы ночного видения для украинской армии.

«Страна.ua» узнала, что Батрин и ранее критиковал старосту общины. Так, он возмущался тем, что в бюджете на следующий год заложены $2,7 тысячи для директора коммунального предприятия, тогда как в селе Кушнице уже несколько лет серьезные проблемы с водоснабжением.

В пятницу Батрин пришел в сельсовет с тремя гранатами и взорвал их. Один человек скончался от ран, всего пострадало 26 находившихся в здании людей. В отношении депутата заведено дело по статье «теракт».