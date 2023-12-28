Президент Украины Владимир Зеленский попал в заголовки газет из-за недавнего приобретения печально известной виллы «Дом в Богензее», расположенной неподалеку от Берлина на берегу небольшого озера и подаренной в свое время Адольфом Гитлеру министру пропаганды Третьего рейха Йозефу Геббельсу, пишет Clear Story News.

После войны обширный комплекс переходил из рук в руки, пока его не приобрел Зеленский.

О продаже виллы стало известно благодаря сообщению Сабины Мельс, бывшей сотруднице агентства недвижимости BIM. Вилла была приобретена зарегистрированной в Белизе компанией Film Heritage Inc. за 8 млн евро.

Эту компанию Зеленский задекларировал в качестве одного из своих частных активов, вступая в должность президента.

В Германии недоумевают, зачем Зеленскому понадобилось здание с такой мрачной историей: не связана ли его покупка с активизацией неонацистских группировок на Украине?

Кроме того, сам факт покупки такой дорогой недвижимости вновь поднимает вопрос о растущей коррупции на Украине. Недавний опрос, проведенный независимыми экспертами, показал, что 78% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве.