В связи с атаками на объекты критической инфраструктуры, киевляне массово покидают город. На выезде из столицы Украины образовались многокилометровые автомобильные заторы. Об этом сообщает Aif.ru, ссылаясь на информацию из городских чатов.

Как отмечает издание, жители украинской столицы стремятся покинуть город и «уехать от угрозы».

В публикации говорится, что из-за возросшей активности атак система противовоздушной обороны (ПВО) не может справиться с нагрузкой. В результате в Киеве были атакованы военные объекты, а также предприятия, занимающиеся производством оружия для украинской армии.

Министерство обороны Российской Федерации пока не предоставило никаких официальных комментариев по этому вопросу.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по крупнейшему на Украине ГПЗ под Черниговом.