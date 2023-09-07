Смогут отдыхать больше: выяснилось, какие привилегии получили родители детей-инвалидов с сентября
Фото: [freepik.com]
Сентябрь изменит жизнь одной категории граждан в России в лучшую сторону. Они получат возможность отдыхать больше. Подробности расскажем в нашем материале.
Можно комбинировать
С начала осени вступил в силу закон, согласно которому родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни в течение всего года.
Как рассказала юрист Анна Семионичева, раньше эта категория граждан имела право брать четыре дополнительных выходных в месяц — 48 дней отдыха в год, но в разрозненном порядке. Теперь же можно комбинировать — 24 дня разбить по месяцам, а еще на 24 — взять дополнительный отпуск.
Фото: [freepik.com]
«Раньше попросту сгорали»
Собеседница добавила, что данная норма предполагает улучшение положения работающих родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, если сравнивать с тем, что было раньше.
«Раньше неиспользованные выходные дни попросту сгорали, а теперь их можно накопить и использовать вместе однократно до 24 дней подряд, но отдельно от основного отпуска или больничного», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее в Госдуме предложили давать четыре дополнительных выходных многодетным родителям.