Смогут отдыхать больше: выяснилось, какие привилегии получили родители детей-инвалидов с сентября

Сентябрь изменит жизнь одной категории граждан в России в лучшую сторону. Они получат возможность отдыхать больше. Подробности расскажем в нашем материале.

Можно комбинировать

С начала осени вступил в силу закон, согласно которому родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни в течение всего года.

Как рассказала юрист Анна Семионичева, раньше эта категория граждан имела право брать четыре дополнительных выходных в месяц — 48 дней отдыха в год, но в разрозненном порядке. Теперь же можно комбинировать — 24 дня разбить по месяцам, а еще на 24 — взять дополнительный отпуск.

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«Раньше попросту сгорали»

Собеседница добавила, что данная норма предполагает улучшение положения работающих родителей, которые воспитывают детей-инвалидов, если сравнивать с тем, что было раньше.

«Раньше неиспользованные выходные дни попросту сгорали, а теперь их можно накопить и использовать вместе однократно до 24 дней подряд, но отдельно от основного отпуска или больничного», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуме предложили давать четыре дополнительных выходных многодетным родителям.